كشفت شركة أبل عن إغلاق خدمتها المجانية لحفظ الصور “My Photo Stream” في 26 تموز المقبل، على أن يتم إيقاف إمكانية تخزين المستخدمين للصور على متن الخدمة في 26 حزيران.

وأفادت آبل بأن جميع الصور التي يحتفظ بها مستخدمو “ماي فوتو ستريم” سيتم مزامنتها مع خدمة “آي كلاود” بحلول 26 حزيران وستظل متاحة لمدة شهر، بحيث يتمكن المستخدم خلال تلك الفترة من تحميلها على أحد أجهزته.

ودعت أبل المستخدمين إلى ضرورة الاعتماد على خدمة تخزين الصور “آي كلاود فوتوز” والتي تعد بديلاً لخدمتها التي أوشكت على الإغلاق للأبد.