طاردت عروس عريسها الذي قرر الهروب من حفل الزفاف، إذ لحقته لمسافة 20 كم وسحبته مرة أخرى إلى الحفل للزواج منها في الهند .

وكانت العروس ترتدي ملابس الزفاف وجاهزة للزواج من حبيبها وعريسها الذي ربط بينهما قصة حب لمدة عامين ونصف في معبد بوتيشوار ناث بالهند إلا إن العريس اختفى عن الأنظار تمامًا.

وعندما اتصلت به العروس اختلق عذرا بإنه كان مسافرا إلى بودون لاصطحاب والدته فلحقت به العروس في الحال وامسكت به في محطة للحافلات في بهيمبورا، حيث كان يحاول الفرار من الزواج.

وأجبرت العروس عريسها على العودة إلى المعبد حيث تزوج الزوجان أخيرا، بحضور كلتا العائلتين.