احتفى محرك البحث العالمي “Google” بأثر الروائي الراحل “عبدالرحمن منيف”، تزامناً مع ذكرى ميلاده قبل 90 عاماً، برسم شعار Google Doodle.

وكتب محرك البحث ” جوجل” قائلاً :” أن رسومات الشعار المبتكرة تحتفي اليوم بالروائي والصحافي والناقد الثقافي عبدالرحمن منيف، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.”

ويظهر رسم المنيف على جوجل تحديدًا في المملكة والإمارات والأردن والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب، وتعبيرًا عن تقدير “غوغل” لمسيرة الراحل.

وعلّق برسالة قصيرة: “عيد ميلاد سعيد عبدالرحمن منيف.. شكراً لك على مساهماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية”.