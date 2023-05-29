أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، هل يعد نظر شخص في جوال صديقه دون إذنه من تتبع عورات المسلمين.

وقال الشيخ سعد بن عبدالله السبر، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أنه إذا كان صاحب الجوال أعطاك جواله فقط للاتصال فالإذن واضح في ذلك وجلي لتتصل فقط.

وأكد الشيخ السبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تتبع عورات المسلمين؛ فالتجسس من الأمور المحرمة فإذا فعلت ذلك عليك أن تتوب وتعتذر إلى صاحب الجوال.