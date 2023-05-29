أكد وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل ياسر السديس أن الذكاء الاصطناعي سيساعد القضاة على اختصار الكثير من الإجراءات واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة وسيزيد استقرار الأحكام القضائية.

وقال السديس :” نجحنا في تحديث 150 مليون وثيقة عقارية للانتقال إلى مراحل أخرى ووصولا إلى الرقمنة الكاملة”.

وأضاف ” بعد الانتهاء من هذه الأمور بالكامل وبعد وجود هذه الثروة العقارية الإلكترونية ووجود الصكوك والتسجيل العيني للعقار نعتقد إن شاء الله أن هذه الرحلة الحافلة ستنتهي بأمان عقاري وموثوقية للعقارات 100%‪ ”

فيديو | وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل م. ياسر السديس: الذكاء الاصطناعي سيساعد القضاة على اختصار الكثير من الإجراءات واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة وسيزيد استقرار الأحكام القضائية#الراصد pic.twitter.com/VT0Y8ZR2n2 — الراصد (@alraasd) May 28, 2023