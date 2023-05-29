شددت منظمة الأغذية والزراعة الأممية على التحذير من أن انعدام الأمن الغذائي سيزداد “من حيث الحجم والشدة” في 18 بؤرة ستعاني من المجاعة

وأشار تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت.

ويُذكر أن أفغانستان، وبوركينا فاسو، وهايتي، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد، بحسب الوثيقة.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة الأممية بأن جميع النقاط الساخنة المحددة في التقرير بها مجتمعات معرضة لخطر الظروف الكارثية.

وقالت في التقرير: “إنهم بالفعل في مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون عوامل قد تفاقم ذلك بشكل خطيرة”.

يُذكر أنه تمت إضافة لبنان إلى قائمة النقاط الساخنة التي تضم منذ سبتمبر 2022 مالاوي و4 دول في وسط إفريقيا.