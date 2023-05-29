ورط نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور، مدربه كريستوف غالتيه، مدرب الفريق الفرنسي.

وغاب نيمار عن التواجد مع باقي زملائه في مباراة ستراسبورغ، مساء السبت، والتي شهدت تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

فيما حضر جميع لاعبي الفريق المصابين لفترات طويلة، لمساندة باقي زملائهم من مدرجات ملعب ستراسبورغ، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

وسئل كريستوف غالتيه بعد المباراة عن سبب غياب النجم البرازيلي، ورد بأن الأمر يتعلق بوجود مشاكل في التنقل. وما وضع مدرب الفريق في ورطة أن نيمار تواجد في اليوم التالي بإمارة موناكو، لحضور سباقات السرعة “فورمولا 1″، بعد أقل من 24 ساعة من تتويج فريقه.