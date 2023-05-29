أصدرت محكمة في ولاية أمريكية حكمًا يبرئ 12 شخصاً أدينوا بالسحر قبل نحو 400 عام خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا.

وتفصيلاً، أصدر المسؤولون في ولاية كونيتيكت قراراً بهذا الاتجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم، واصفين ما حصل بأنه «خطأ قضائي».

وجاء قرار ولاية كونيتيكت عشية الذكرى السنوية الـ376 لأول عملية شنق بتهمة السحر في نيو إنغلاند، وهو إعدام أليس يونغ.

يُذكر أن مئات الأشخاص معظمهم من النساء، اتُهموا بالسحر في نيو إنغلاند في القرن الـ17، ولا سيما خلال المحاكمات الشهيرة في سالم بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693، التي طغت عليها مشاعر الخوف والمعتقدات الخرافية.