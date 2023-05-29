كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي، أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة ، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، جاء ذلك خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح الراجحي أن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها اليوم، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.

وأضاف” لهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين” .

وتابع :”أود أن أعلن اليوم أن إحدى هذه الحوافز التي تعتبر مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، ولذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي”.

واستطرد” سيحصلون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك”.