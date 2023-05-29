أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بـ نقطتين، عند 11136 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو، بنسبة 1 %، عند 31.75 ريال.

وأغلق سهم أسترا الصناعية، عند 72.20 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.

وتراجعت أسهم وقت اللياقة، والأبحاث والإعلام، وأسواق العثيم، والدريس، ومجموعة الحكير، والخليج للتدريب، وبدجت السعودية، وسلوشنز، ورعاية، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، أنهت أسهم دار الأركان، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، ومصرف الإنماء، ومهارة، وأسمنت الجنوبية، ومعادن، بتداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وصعد سهم أسمنت ينبع، بأكثر من 8 % عند 40.95 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم.

وارتفع سهم إكسترا، بنسبة 4 % عند 73.50 ريال.