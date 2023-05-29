أوضح الشيخ عبدالله المنيع كفارة من أقسم بقطع علاقته مع شخص ثم تحسنت العلاقة.

ورد المنيع على سائل، قال: “قبل سنوات اختلفت مع أحد الأقارب وأقسمت بالله ألا أدخل منزله، ولكن بعد مرور سنوات تحسنت العلاقة، فما هو التوجيه وما هي الكفارة”.

وقال المنيع، إنه عليه أن يزور منزله ويأنس به، وعليه كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وإن لم يجد فصيام 3 أيام.