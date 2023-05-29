حذرت تقارير من وجود “العديد من المكونات” في غسول الجسم اليومي يمكن أن تكون “ضارة” مثل الكبريتات؛ حيث تستخدم الكبريتات بشكل شائع كعامل رغوة .

الكبريتات

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ويقول التقرير وفقا لexpress أن “الكبريتات هي مادة شائعة جدًا لتهيج الجلد ، والأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة هم أكثر عرضة للتهيج من هذا المكون.”

وبالتالي ، فإن استخدام المنتجات التي تحتوي على الكبريتات يمكن أن يؤدي إلى بشرة جافة ومتشققة ومسببة للحكة ومؤلمة.

التريكلوسان

كما يوجد عنصر آخر يجب الانتباه إليه هو التريكلوسان ، وهو شائع إلى حد ما في الصابون وغسول الجسم، حيث يضر بالغدة الدرقية والأمعاء.

“تم ربط هذه الاختلالات الهرمونية أيضًا بإمكانية التسبب في مشاكل الإنجاب والخصوبة في وقت لاحق من الحياة”.

البارابين

كما تحذر من مادة البارابين ، وهي مواد حافظة تطيل العمر الافتراضي للمنتج.

يتداخل البارابين مع الهرمونات في الجسم ، مما قد يؤدي إلى حساسية الجلد.