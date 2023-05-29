عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وطالب المجلس وزارة النقل بإنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف – الباحة بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ حوالي عشرة أعوام.

وأوضح أنه على الوزارة العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة والمحافظة على الأرواح .