ذكر المُعلق ، مشاري القرني، أن لديه معلومة تُفيد بأن لاعب نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، عرض نفسه على النادي الأهلي ، للانضمام إلى صفوفه خلال فترتة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقال القرني خلال مقطع فيديو أن ما يقوله بخصوص اللاعب الجزائري قد يُثير استغراب الكثيرين؛ لأن محرز لا يزال في سن صغيرة، وينشط بصورة جيدة في أحد أكبر أندية العالم.

وتابع : “محرز لاعب من النخبة، ويمكن لا تصدقون ما ذكرته، لكن ما سمعته أنه عرض نفسه على الأهلي.. ربما يكون الجانب المالي أغرى محرز، وكذلك وجود لاعبين عالميين في بطولة الدوري السعودي”.

وأضاف القرني: “توقعاتي صعب أن تتم الصفقة وينضم محرز إلى الأهلي؛ لأن اللاعب لا يزال في سن صغيرة ويتألق في أوروبا، لكن لو كان يريد الأموال، فهذا كلام آخر”.