حرص شاب ياباني يدعى تايو على حضور حفل تتويج نادي الاتحاد بعد تحقيقه لدوري روشن لهذا الموسم.

ونشر خالد العليان عضو الاتحاد الدولي و السعودي للإعلام الرياضي، مقطع فيديو للشاب الياباني تايو بعد وصوله المملكة وعلق عليه بقوله : تايو قادم من اليابان قاطع اكثر من 8 الاف كيلو من شرق اسيا الى غربها وتكلف بطيران و سكن ولأول مرة يزور المملكة خصيصاً لحضور تتويج نادي الاتحاد بالدوري .

وحصد نادي الاتحاد لقب دوري “روشن” لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره الفيحاء على أرض الأخير وبين أنصاره بنتيجة 0/3، مساء السبت.