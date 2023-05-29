شهدت مباراة الوحدات ومنافسه التقليدي الفيصلي أحداثا مؤسفة أدت لتوقف مباراة الفريقين في بطولة القدس والكرامة، اليوم الإثنين.

ووقعت أعمال شغب واحتكاك بين لاعبي الفريقين، على ملعب فيصل الحسيني في القدس المحتلة، بسبب تدخل من أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

كما ألقى عدد من الجماهير زجاجات مياه ما دفع الحكم الفلسطيني براء أبوعيشة لإيقاف المباراة، وتدخل عناصر أمن الملعب.

ويظهر في مقطع فيديو احتجاج شديد من لاعبي الفيصلي والجهاز الفني على أحد قرارات الحكم في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتدخل جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإنهاء شغب الجماهير، وظهر بعد ذلك عدد من الجماهير وهي تغادر الملعب.