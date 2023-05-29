حذر طبيب الأسنان تركي الفريدي من إهمال ألم الأسنان مؤكداً إلى أنه قد يؤدي لوصول المريض إلى العناية المركزة وحتى الوفاة.

وقال “الفريدي” خلال لقاء على قناة «الإخبارية» : أقصى ضرر يمكن أن يُسببه إهمال علاج ألم الأسنان هو الوصول إلى العناية المركزة، مشيراً إلى أن بعض هذه الحالات يصل إلى الوفاة .

وتابع : الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك مختلفة ما بين أسباب مباشرة مثل وجود تراكمات وخراجات تركها المريض دون علاج، وأسباب غير مباشرة بأن تكون لديه مشاكل في الكبد أو القلب أو الغدد، والطبيب وصف له أدوية لعلاج الأسنان فتؤثر تأثيراً سلبياً على هذه الأمراض.