اختطف مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت مساء أمس من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وكشفت مصادر أن الخاطفين بعثوا برسالة تطلب فدية تقدر بـ 400 ألف دولار، ما يعادل مليون ونصف ريال، مشيرة إلى أن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر ميلشيات حزب الله الإرهابي.

ومن جانبه صرح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بقوله: “نتابع مع السفير السعودي قضية مواطنه المختطف بأدق التفاصيل”.

وأضاف الوزير اللبناني: “اختطاف مواطن سعودي يمس بعلاقة لبنان بأشقائه، وعقاب خاطفيه سيكون قاسيا”.