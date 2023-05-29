قالت وزارة الإعلام ، اليوم الاثنين، أن دوري المحترفين لكرة القدم وصل إلى شاشات 170 دولة حول العالم، مسجلاً مشاهدات مليارية، من خلال بث النقل التلفزيوني، الذي تجاوز حدود المنطقة العربية.

وقال رامي القاضي، مدير عمليات البث في رابطة دوري المحترفين “بعد نهاية مباراة الأرجنتين، انهال كثير من الاتصالات، واستقبلنا رسائل إلكترونية عدة لطلبات نقل (الدوري)، والجميع كان يريد أن يعرف ما هذا الدوري؟”.

وأضاف “انتهينا من مواجهة الأرجنتين وأثرها العالمي على كُرتنا، لندخل بعدها في العقد الذي أُبرم مع كريستيانو رونالدو، وحالياً الناس تتحدث عن قدوم مرتقب للأرجنتيني ليونيل ميسي”.

وكشف القاضي أن «المملكة يجري ذِكرها بشكل يومي، منذ منافسات (كأس العالم 2022) وحتى الآن، وأولُ طلب وصل إلينا كان من قناة أرجنتينية كانت ترغب بنقل (دوري المحترفين)، بعدها كان أغلب الطلبات من أميركا اللاتينية».