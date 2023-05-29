شهدت مباراة فيوتشر وإنبي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، أمس الأحد، أزمة بسبب هدف محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، وذلك بعد ارتطام الكرة، بحكم المباراة، نادر قمر الدولة.

واحتسب نادر قمر الدولة 25 دقيقة بدلا من الوقت الضائع، بعد أن توقف اللعب حوالي 22 دقيقة، بسبب مراجعة كرة هدف محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر في مرمى إنبي، وتعطل شاشة الفار، قبل أن يعلن لاعبو إنبي الانسحاب من الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم إلغائه، بداعي لمس الكرة للحكم، وهي في طريقها قبل تسجيل الهدف، في حين أنه كان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.

واحتج لاعبو إنبي ورفضوا استكمال المباراة، قبل أن يعودوا من جديد لأرضية الملعب بعد أن توقفت المباراة من الدقيقة 57 حتى الدقيقة 79.

واستمرت المباراة بشكل كامل على مدار 3 ساعات و20 دقيقة، أي ما يعادل 200 دقيقة كاملة.

وانتهت المواجهة بفوز إنبي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف لمثله.