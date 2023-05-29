صرح الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة جازان الاقتصادية حسين الفاضلي، بأن السفن التجارية أصبحت تصل إلى جازان مباشرة بأسعار أقل وبإجراءات أسرع.

وأوضح الفاضلي، أنهم بدأوا مشروع سلاسل الإمداد في جازان، كما بدأوا في استلام السفن التي كانت تصل إلى جدة، وكانت تأخد وقت كبير حتى تصل إلى المنطقة الجنوبية.

وأشار إلى استقبال سفن للشعير للمزارعين “4 سفن من الأرجنتين، وسفن أخرى من ألمانيا”، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت تتجه مباشرة إلى جازان لوجود الميناء وجاهزيته.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية حسين الفاضلي: السفن التجارية أصبحت تصل إلى #جازان مباشرة بأسعار أقل وبإجراءات أسرع pic.twitter.com/TsX0kj06Pv — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2023