قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الخميس، اعتبار الأولمبي الباجي خاسرا بنتيجة 0/2 أمام النادي الأفريقي، وعاقبه بخوض 3 مباريات دون جماهير وخارج ملعبه، وذلك بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي.

وأوقف الحكم لقاء الأولمبي الباجي، الفائز بلقب كأس تونس لكرة القدم للموسم الحالي، وضيفه النادي الأفريقي ضمن الجولة الثامنة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز، بعد الاعتداء على مدرب الأفريقي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 بعد تعرض مدرب النادي الأفريقي لإصابة في رأسه، عقب إلقاء الحجارة باتجاهه.

وعاقب الاتحاد التونسي كذلك الأولمبي الباجي بغرامة 20 ألف دينار.

