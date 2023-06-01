صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن مناقشة توسيع عضوية منظمة “بريكس” يُناقش منذ فترة.

وأضاف ريباكوف في تصريحات على هامش اجتماع المنظمة الجاري في جنوب إفريقيا: “وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان موجود في كيب تاون، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مع لافروف”.

وتابع: “هناك بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية (بريكس)، والمملكة العربية السعودية واحدة منهم. ونحن نؤيد ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد “.

وكان اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، قد تم في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في إطار الخطوات العملية للنظر في عضوية المملكة العربية بمنظمة “بريكس”، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.