وثقت صورتان عدد من الموظفين الذين عملوا قديما في أحد المواقع التابعة لشركة أرامكو بالدمام.

وبينت الصورتان طابور طويل من الموظفين الذين كانوا ينتظرون دورهم في استيلام الرواتب.

يذكر أن الراتب كان يصرف حينها بالريال العربي السعودي المصنوع من الفضة.