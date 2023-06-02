سلطت صحيفة بيروفية الضوء على إنجازات الهلال خلال هذا الموسم، والبطولات التي حققها.

وذكرت صحيفة “libero” أنه: “خلال موسم 2022-23، أذهل #الهلال الكوكب بأكمله بعد حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، وحقق الوصافة في دوري أبطال آسيا،بالإضافة إلى ذلك، توج بطلاً لكأس الملك”.

وأضافت: “مع كل هذا يقول لاعبه كاريلو في منشوره عبر إنستغرام: الأفضل لم يأت بعد”.

وكان الهلال قد نجح في تعزيز موقعه بالمركز الثالث بترتيب دوري روشن بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الرابع.