عبر الفنان محمد عبده، عن سعادته للمشاركة في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية، على الأميرة رجوة خالد آل السيف.

وقال محمد عبده خلال حديثه على قناة العربية:” المملكة والأردن شعب واحد وقبيلة واحدة، ومثل هذا الحفل يمثل شيئًا كبيرً.”

وأشار إلى أن البروفة الأولى كانت هي الأساس لأنها ظهرت بصدق وأداء جيد، لافتًا أنها مناسبة سعيدة جدًا بالنسبة له

يُذكر أن الحفل كان يحظى باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، فيما بثت محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.