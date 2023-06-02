كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن مدة مربعانية القيظ، قائلا إن مربعانية القيظ تبدأ خلال هذه الأيام وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، والتي يسميها العامة جمرة القيظ.

وأوضح الزعاق خلال حديثه على نشرة الرابعة المُذاعة على قناة العربية، أن الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على جل البلدان العربية، ينتهي في بداية المربعانية فيما عدا جنوب المملكة وسلطنة عمان واليمن ؛ حيث تبدأ عندهم أمطار الخريف.