حرص ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين على التواجد حتى نهايه حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وذلك بعد يوم طويل شهد العديد من الاحتفالات .

وأظهرت لقطات ملك الأردن يلتقط الصور التذكارية مع أسرته وولي العهد ووالد العروس رجوة السيف.

وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان الخميس.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.