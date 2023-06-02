أحدثت سيارة الرينج روفر التي أقلت ولي عهد الأردن وعروسه من قصر زهران إلى قصر الحسينية، ضجة وجدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن السيارة تم تخصيصها للملكة الراحلة إليزابيث وذلك خلال زيارتها للأردن وهي سيارة موديل 1984 “رينج روفر” من “وود آند بيكيت” .

ويُشار إلى أن السيارة صنعت من قبل شركة وود آند بيكيت البريطانية وقد سبق واستخدام السيارة الملك الحسين والملكة إليزابيث في الكثير من الزيارات.

والجدير بالذكر أنه تم إدخال السيارة إلى متحف السيارات الملكي وذلك في عام 2003 وقد بقيت مرة أخرى في المتحف حتى تم أعادة تشغيلها مرة أخرى؛ وذلك لاستخدامها في حفل زفاف سمو ولي العهد.