أعلنت الهيئة العامة للطرق عن جاهزية كافة شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزيةَ شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وقامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الأشهر الماضية، بمسح كافة الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذًا حدوديًّا، كما قامت بصيانة أكثر من 7000 كم باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالصيانة والمسح والتقييم.

ونفذت منظومة النقل العديد من الأعمال التي تضمن سلامة ضيوف الرحمن؛ ومنها إزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية على حرم الطريق، وإصلاح فواصل التمدد، بإجمالي 124 ألف متر طولي، وكذلك عملت هيئة الطرق على تنفيذ الحواجز الخرسانية والمعدنية بطول 9 آلاف كم، إضافة إلى تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم على الطرق المؤدّية للمشاعر، كما قامت بتركيب أكثر من 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة لتمهيد 5000 كم من الطرق الترابية.