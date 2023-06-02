استذكر مسن عراقي تاريخ ملوك السعودية، بعد وصوله إلى منفذ جديدة عرعر.

وقال المسن لقناة العربية : ” الله يطول بأعمارهم من دور عبدالعزيز لسعود لفيصل لعبدالله لخالد لفهد لسلمان الله يطول عمره وولي العهد ملوك ولد ملوك” .

وأشاد المسن بحسن الاستقبال من قبل رجال الجوازات والجمارك قائلاً : عند وصولنا للمنفذ وجدنا الترحيب والخدمات الإنسانية وشعرنا بأننا عند أبنائنا.