استذكر مسن عراقي تاريخ ملوك السعودية، بعد وصوله إلى منفذ جديدة عرعر.
وقال المسن لقناة العربية : ” الله يطول بأعمارهم من دور عبدالعزيز لسعود لفيصل لعبدالله لخالد لفهد لسلمان الله يطول عمره وولي العهد ملوك ولد ملوك” .
وأشاد المسن بحسن الاستقبال من قبل رجال الجوازات والجمارك قائلاً : عند وصولنا للمنفذ وجدنا الترحيب والخدمات الإنسانية وشعرنا بأننا عند أبنائنا.
بعد وصوله إلى منفذ #جديدة_عرعر..
عراقي يستذكر تاريخ ملوك #السعودية.. ويقول: عند وصولنا للمنفذ وجدنا الترحيب والخدمات الإنسانية وشعرنا بأننا عند أبنائنا
عبر:@jazaa33 pic.twitter.com/CloO4VZPvR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2023
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