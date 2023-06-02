ظهرت الأميرة إيمان، شقيقة وليّ العهد الأردني الأمير حسين، بإطلالة لافتة خلال الزفاف الملكي. وقد استطاعت أن تجمع في أناقتها بين طابع الحداثة واللمسات التقليديّة بأسلوب عصري بسيط.

وتميّزت إطلالتها بلونها الحيادي، بكمّين على شكل “كاب”، وبقصّات أفقيّة عند الصدر. وقد تمّ تنسيقها مع حقيبة ذات طابع شرقي تحمل توقيع علامة Sarah’s Bag اللبنانيّة.

وحملت إطلالتها توقيع المصمم السعودي محمد آشي ، الذي قدم عروض خلال أسابيع الموضة العالميّة وارتداء المشاهير لأزيائه في مناسباتهن وعلى السجادة الحمراء للمهرجانات العالميّة.

وارتدت العديد من الأميرات والنجمات من تصاميم آشي على مرّ السنين، نذكر منهن: الملكة الأردنيّة رانيا، بيونسيه، لايدي غاغا، طاردي بي، ساره جيسيكا باركر، سونام كابور، ديبيكا بادكون، وآيشوارايا راي.