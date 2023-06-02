وصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة إلى فرنسا استعدادًا لخوض منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية “بطولة تولون”.

وسوف يبدأ الفريق غدًا السبت تدريباته تحضيرًا لأولى مبارياته في البطولة والتي سيحلّ فيها ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الإثنين المقبل.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة تولون إلى جانب “الأخضر” منتخبات فرنسا المستضيف، فنزويلا، وكوستاريكا.

يُذكر أن مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024.