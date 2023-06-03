أصيب رجل أسترالي بإصابات بليغة في الرأس بعد مواجهة مع تمساح في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتفصيلت، تعرض ماركوس ماكغوان لهجوم التمساح بينما كان يمارس رياضة الغوص مع زوجته وأصدقائه قبالة كيب يورك، حيث كانت رأسه داخل فكي التمساح الذي هاجم بكامل قوته.

وقال ماكغوان: “تمكنت من فتح فكي التنساح بما يكفي لإخراج رأسي. حاول التمساح مهاجمتي مرة أخرى، لكنني تمكنت من دفعه بعيدا عني بيدي اليمنى التي تعرضت للعض لاحقا”.

وتعرض ماكغوان لجروح خطيرة في الرأس واليدين، استدعت نقله بمروحية إلى مستشفى قريب من مكان وقوع الحادث.