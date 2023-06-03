قررت إدارة الهلال، إنهاء عقد لاعبها المالي موسى ماريجا، قبل السوق الصيفي الذي ينطلق 1 يوليو المقبل.

ويأتي خروج ماريجا برغبة مشتركة من الطرفين، حيث بدأ اللاعب النظر في العروض المقدمة له.

ولم تتضح الصورة للبرازيلي ميشيل ديلجادو، الذي يمتلك عددًا من العروض، ولا يمانع في انتقاله من النادي، إلا أن الهلاليين سينتظرون رأي الجهاز الفني الجديد، وفق الرياضية.

فيما تتفاوض الإدارة الهلالية مع الكوري الجنوبي جانج هيون سو لتمديد عقده مع النادي موسمًا إضافيًّا.

كما تدرس إدارة الهلال، العروض المقدمة للبرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة الإماراتي، في ظل عدم الرغبة باستمراره مع الهلال الموسم الجديد.