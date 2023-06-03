قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه عادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية تبدأ نشاطها في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخير من شهر يوليو، وهذا يتزامن مع ما يسمى بموسم رياح البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف.
وتابع عبدالله المسند: تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً، وإحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية و العراق و الكويت وعلى وجه العموم حوض الخليج العربي، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.
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