قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه عادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية تبدأ نشاطها في حدود العشر الأولى من شهر ‎يونيو حتى العشر الأخير من شهر ‎يوليو، وهذا يتزامن مع ما يسمى بموسم رياح ‎البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف.

وتابع عبدالله المسند: تبدأ من ظهور طالع ‎الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً، وإحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة ‎الشرقية و ‎العراق و الكويت وعلى وجه العموم حوض الخليج العربي، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.