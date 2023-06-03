تتساقط ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها. ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر غير طبيعي ما قد يثير القلق.

وأوضح الدكتور أمير خان، أن الطريقة التي تعتني بها بشعرك يمكن أن تكون عاملا في تساقطه، مضيفًا: “لدينا نحو 100 ألف شعرة على رؤوسنا ونفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميا بشكل طبيعي. وهناك نمو طبيعي لذلك لا نميل إلى ملاحظة هذا، ولكن بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون تساقط الشعر أمرا مرهقا حقا”.

وتابع: “وتشمل الأعراض والعلامات التي يجب البحث عنها، على وجه الخصوص، أشياء مثل انحسار الخط الشعري، والبقع الصلعاء، والحكة، والتهاب فروة الرأس. وكل هذه الأشياء يمكن أن تشير إلى أنك تفقد شعرا أكثر ما هو طبيعي”.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، حيث تلعب الهرمونات دورا كبيرا في هذه العملية، وفي حين أنه قد يكون من الصعب التأثير على بعض عوامل الخطر، يمكن تغيير عوامل أخرى بسهولة.

وأضاف: “هناك أشياء بسيطة يمكننا جميعا القيام بها – فكر في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك. لا يجب أن تفعل ذلك أكثر من مرة في اليوم. غسل شعرك يجرده من زيوته الطبيعية الواقية. ويقول الخبراء في الواقع: لا يجب أن تغسل شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع”.