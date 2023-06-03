كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن سبب التراشق والاحتقان بين النصراويين والاتحاديين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الصرامي أن الجمهور زاد من عملية التراشق والاحتقان ، لافتاً إلى أن الصوت الطاغي المحب للمشاكل كان أقوى من صوت الروح الرياضية.

يذكر أن الاتحاد توج ببطولة دوري روشن لهذا الموسم فيما كان النصر وصيفاً له .