كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن سبب التراشق والاحتقان بين النصراويين والاتحاديين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الصرامي أن الجمهور زاد من عملية التراشق والاحتقان ، لافتاً إلى أن الصوت الطاغي المحب للمشاكل كان أقوى من صوت الروح الرياضية.
يذكر أن الاتحاد توج ببطولة دوري روشن لهذا الموسم فيما كان النصر وصيفاً له .
الجمهور أم الإعلام سبب التراشق والاحتقان بين النصراويين والاتحاديين على وسائل التواصل الاجتماعي؟@hazimalghamdi88@L9arami #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/t3oM2SHMJN
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2023
خلاص ياسعود الصرامي احترم شيباتك انكشفت للجمهور النصراوي انك انسان حاقد على النصر وتتكلم وتهرج بكلام غير منطقي وغير مفهوم تدور لك مدخل رزق شوف غيرنا ياحبيبي انت استاذ التعصب والهمجية والبربرة
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