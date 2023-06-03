قال المحامي المختص في الاستشارات المرورية مساعد الربيش، إن هناك صعوبة في تقديم الاعتراضات المرورية، وأن الاعتراض الآلي “لا يقبل”.

وطالب الربيش بوضع مخالفة “المراوغة” ضمن المخالفات التي ترصد إلكترونيا، مضيفا: “أتمنى أن اللي يرصدون المخالفات تكون لديهم خبرات ودورات لمعرفة متى يرصد المخالفة ولا يرصدها على هواه وإذا اعترضت لا يقبل”.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أنه بدءا من الأحد، سيتم رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً، وهي “عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، تنظيمات السير على الطـريق”.