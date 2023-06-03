احتضنت حاجة عراقية متطوعة سعودية بالهلال الأحمر، بعد الفحوصات التي أجرتها لها.

وظهرت الحاجة العراقية أثناء خضوعها للفحوصات، ودار حديث ودي بينها وبين المتطوعة، التي قالت لها: “يا بعد عيني”.

وقامت الحاجة باحتضان المتطوعة، شاكرة القيادة السعودية على خدمة حجاج بيت الله.

وكان منفذ جديدة عرعر البري، بمنطقة الحدود الشمالية، استقبل اليوم السبت، الدفعة الثانية من ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة.

ويأتي ذلك وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوزات والصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة لهم .