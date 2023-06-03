رد الإعلامي ومتحدث النصر السابق سعود الصرامي على سؤال بخصوص ما إذا كان انتصر المغربي عبد الرزاق حمدالله على ‎النصر، لا سيما بعد تحقيق الدوري مع الاتحاد.

وقال الصرامي: ” النتيجة قدامك، المنجز بطل السوبر هداف السوبر، بطل الدوري هداف الدوري، وهذا قمة النجاح”.

وحصد المغربي، عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، لقب هداف دوري روشن للمحترفين للمرة الثالثة، وذلك برصيد 21 هدفًا هذا الموسم.