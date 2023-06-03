قرر مدرب كرة القدم الكويتي عبدالله الشلاحي، أن يخوض تحديا من نوع مختلف بتدريب منتخب أفغانستان.

وقال الشلاحي: “الأوضاع الرياضية في الكويت ما تشجع الواحد أنه ينجح، والكرة الكويتية اللي ينقصها أن نقعد على طاولة واحدة ونقر أن الكويت هي الأساس ونحن غير باقيين”، مضيفا: “الأزرق الكويتي يتيم بعد وفاة الشيخ فهد الأحمد”.

وعن تجربته في تدريب المنتخب الأفغاني قال: “كي أنجح في افغانستان أحتاج أن أكون ممتاز جدا في العلاقات العامة حتى أطور العلاقات ما بين الاتحاد الأفغاني والاتحادات الخليجية”.

وعن بيئة العمل في أفغانستان، قد أوضح الشلاحي في وقت سابق أنها ناجحة مشيرا إلى وجود محاولة لبناء دولة مستقرة اقتصاديا ومفتوحة للعالم وعلى أساس رياضي.