أتقن أبناء عائلة سعودية اللغة الإنجليزية، وأصبحوا يتحدثونها بطلاقة، وذلك من متابعتهم للقنوات التلفزيونية واليوتيوب.

وقال أحد أبناء تلك الأسرة:” في الخامسة من عمري، كنت أشاهد التلفاز كثيرا، ثم وجدت محتوى بالإنجليزية، ولم أعلم عن اللغة شيئا، ثم بحثت وتعرفت أكثر على الدولة،وأصبحت أشاهد محتوى أكثر باللغة الإنجليزية”.

وأشار إلى أنه يعلم أشياء كثيرة أيضا عن الفضاء والجاذبية، مضيفا: “ومن ثم ذهبت للمدرسة وكانت تجربة مخيفة، لم أعلم ما أفعل، الناس توقعوا أنني أمريكي، وأخبرتهم أني سعودي ولم يصدقوني،

وأشار طفل آخر ضمن الأسرة، إلى أنه عندما يسافر والديه للخارج لا يستعينان بمترجمين، بل يستعينان بهم.

ومن جانبها أوضحت مصممة المناهج والمحاضرة لتعليم اللغة الانجليزية أمجاد الأحمد، أهمية تعليم اللغة الانجليزية للأطفال.

وقالت الأحمد: “اللغة الإنجليزية هي التي يستطيع أن يفهمها مجموعة من الأشخاص عند الحديث عن شيء معين، والطفل الذي لا يتعلم الإنجليزية في سن مبكر، لن يستطيع أن يكون ضمن المجتمعات المهمة”، مشيرة إلى أن الطفل يستطيع أن يتعلم أكثر من 3 لغات أسهل من البالغين.

مصممة المناهج والمحاضرة لتعليم اللغة الانجليزية أمجاد الأحمد تتحدث عن أهمية تعليم اللغة الانجليزية للأطفال المزيد في هذا اللقاء@plzsayitright#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/oKqj0E91Ic — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2023