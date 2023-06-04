أكد المحامي نايف المرشدي، أنه وفقا للنظام تنتزع ولاية التزويج من الأب إذا منع زواج ابنته ممن هو كفؤ لها.

وأوضخ المرشدي أن العضل هو منع المراة من تزويجها من الكفؤ حتى لو كان أبيها، وتنتزع ولايته وتعطى للأصلح من أولياء المرأة.

وأشار إلى أنه وفقا للنظام أصبح يحق للفتاة وكل ذي مصلحة التقدم بدعوى عضل للمحكمة مثل أمها أو الذي يريد الزواج بها.

ولفت إلى ان الحجر محرم شرعا، مضيفا: “البنت أمانة لدى والدها وتحجيرها لشخص محدد منذ الصغر يعد من الغش لابنتك”.

فيديو | المحامي نايف المرشدي: الحجر محرم شرعا.. والبنت أمانة لدى والدها وتحجيرها لشخص محدد منذ الصغر يعد من الغش#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bFT0nekLtr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2023

فيديو | المحامي نايف المرشدي: يحق للفتاة وكل ذي مصلحة التقدم بدعوى عضل للمحكمة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EKmCkC9ubS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2023