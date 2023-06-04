تعمل الخطوط الحديدية السعودية “سار” على بناء خط سكة حديدية متقدم جدًا يربط الرياض بالمنطقة الغربية.

هذا الخط والمقدر بأن يكون الأكثر تطورًا سيشكل إضافة عالية لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين شرق، غرب، وشمال المملكة.

وفي حال استخدمت القطارات فائقة السرعة، سيتم تقليل مدة الرحلة بين الرياض وجدة الى ساعتين فقط.

والجسر البري يعد أحد المشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويحظى المشروع برعايته.