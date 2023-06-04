أجاب الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري على سؤال “هل سيكون لتلك القواعد تأثير سلبي على رواتب وبدلات الموظفين؟”.

وقال عبدالحميد العمري: وفقاً لما تضمنته مواد القواعد، فلن يكون هناك تأثير سلبي على أجر العامل المشمول بهذه القواعد – الأجر الإجمالي (والمقصود به الأجر الأساسي مضافاً إليه بدلي السكن وبدل النقل فقط)- بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.

وتابع كما أنه تم وضع خطة لتسكين الموظفين المشمولين في تلك القواعد على اللائحة الإدارية الجديدة وأنظمة التعويضات بحيث يتم معالجة الاختلافات بين أوضاعهم الراهنة واللائحة الإدارية الجديدة.