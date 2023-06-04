يرغب لاعب الوحدة إسلام هوساوي، في الرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي، الذي ينطلق 1 يوليو المقبل، ويستمرُّ حتى 7 سبتمبر.

وخاطب هوساوي عددًا من مسؤولي النادي، في وقت سابق، وأبلغهم بنيَّته الخروج بعد ختام منافسات الموسم المنتهي، وفق الرياضية.

ويفكر النادي الأهلي في ضم إسلام هوساوي إلى صفوفه، فيما ذكر توفيق تونسي، المشرف العام على كرة القدم في الوحدة، أن عقد هوساوي ليس للبيع خلال الفترة الجارية.

وتابع مشرف الوحدة:”لن نوافق على بيع هوساوي، لأنه ابن الوحدة، ومثَّل نادينا في البراعم والناشئين والشباب حتى وصل إلى الفريق الأول”.