قدمت الإعلامية ياسمين عز،نصائح للزوجات للتعامل مع أزواجهن الأهلاوية، وجاء ذلك قبيل خوض فريق الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد.

وقالت ياسمين عز:”شوفي كنتي طابخة ليه إيه يوم ماتش الترجي اللي فات، واعمليه تاني بكرة قبل الماتش، من باب نشر التفاؤل”، لافتة: بلاش كمان ترتبي البيت في اليوم ده، ولو جوزك من النوع العصبي يفضل تشيلي أي أدوات قابلة للكسر من قدامه، والشاي قدميه ليه في كوبيات الكرتون.

وتابعت: ياريت تعملي إن مامتك واحشاكي وتروحي تزوريها قبل الماتش، وياريت لو تباتي هناك يكون أفضل.