فتح الإعلامي المصري عمرو أديب، النار على رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور ونجليه أحمد وأمير.

وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية ” : نادي الزمالك أصبح صندوقًا مغلقًا في بيت مرتضى منصور وأولاده ولا نعرف شيئًا عنه .”

وأضاف : ” أن نادي الزمالك في مهب الريح” ، لافتًا إلى قضية شيكابالا ونادي سبورتنج لشبونة، والتي تهدد النادي بالإيقاف.

ومن جانبه، أكد أديب أن نادي الزمالك هو ملك للدولة وليس ملك لمرتضى وأبنائه.

وتابع:” كل شوية يقولك أنا ماشي وشوفوا نادي الزمالك هياكل منين، ليه هو إحنا بناكل من بيت أبوك، هو النادي مش له دخل ورعاية، هو مش ملك مرتضى وأبنائه، زهقنا بجد عايزين نعرف إيه الحكاية.”