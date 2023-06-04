فارق الأستاذ بجامعة الأزهر في مصر محمود وهبة الحياة مساء أمس السبت، بعد أن اثرت صورته ومشهد حصوله على الدكتوراه من على فراش المرض على المصريين.

وكشفت أسرة الباحث محمود وهبة المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، والذي حصل على دكتوراه الفلسفة في الإحصاء، من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، الذي يتواجد فيها لتلقي العلاج، عن وفاته متأثرا بمضاعفات اصابته بمرض نادر.

وأشارت الأسرة إلى أنها ستشيع جثمانه، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بطنطا شمال مصر.